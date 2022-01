Coronavirus Sicilia, bollettino del 23 gennaio: calo dei casi, lunedì zona arancione

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi domenica 23 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 5.394 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 34.922 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 15,3 % I guariti sono 2.088, e gli attuali positivi sono 212.178. Questo è quanto emerge dal bollettino diramato quest'oggi, domenica 23 gennaio 2022. Nei reparti ordinari ci sono 1.426 pazienti (+9), mentre in terapia intensiva ci sono 164 persone (-4). I decessi comunicati sono 24, ma si riferiscono ai giorni scorsi, così come comunica la Regione Siciliana. Da lunedì scatta per la Sicilia la Zona Arancione, così come disposto dall'ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Restrizioni che riguardano principalmente chi non ha il Super Green Pass, mentre coloro che hanno la certificazione rafforzata non subiranno particolari limitazioni