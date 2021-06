Coronavirus Sicilia, bollettino 30 giugno: 142 nuovi casi, 3 i decessi

I dati inerenti l'emergenza epidemiologica da coronavirus in Sicilia: il bollettino completo aggiornato a mercoledì 30 giugno 2021

Sono 142 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore .

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 30 giugno 2021. Sono 3 i morti registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola, mentre i guariti sono 335. Attualmente ci sono 4.031 positivi al Covid-19 nell'Isola, di cui 155 ricoverati in ospedale (ordinari), 20 in terapia intensiva e 4.031 in isolamento domiciliare.