Coronavirus Sicilia, bollettino 28 luglio: 627 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati inerenti l'emergenza epidemiologica da coronavirus in Sicilia: il bollettino completo aggiornato a mercoledì 28 luglio 2021

Sono 627 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 22.766 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività scende a quota 2,7%. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 28 luglio 2021. I ricoverati con sintomi da Coronavirus nei reparti ordinari degli ospedali sono 263 (+29), 26 pazienti sono in terapia intensiva (ieri 30). In isolamento domiciliare ci sono 8.654 persone. Il totale degli attuali positivi nell'Isola è quindi di 8.943. Ci sono purtroppo da registrare altre 6 vittime