Coronavirus Sicilia, bollettino 24 novembre: 690 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza coronavirus in Sicilia, aggiornato a mercoledì 24 novembre 2021

Sono 690 i nuovi positivi in Sicilia, 6 le vittime. Gli attuali positivi sono 11.098 con un aumento di 195 casi. I guariti sono 501 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.168. Sul fronte ospedaliero sono adesso 384 ricoverati, con 2 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 41, uno in meno rispetto a ieri.