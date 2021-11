Coronavirus Sicilia, bollettino 23 novembre: 505 nuovi casi, ospedali sotto controllo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, martedì 23 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 505 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. I contagi sono stati individuati su 34.683 tamponi processati, con un tasso di positività che passa al 1,4%. Situazione ospedaliera che resta sotto controllo. Nonostante l'aumento dei contagi i ricoverati in regime ordinario calano. In area medica ci sono 340 persone (+352 rispetto a ieri) ma sale anche se di poco il numero dei ricoverati in terapia intensiva: oggi 42 (+1). In totale le persone in ospedale per covid sono 382 (-11). I morti sono stati invece 16 (ma è una correzione rispetto ai dati dei giorni scorsi: 2 il 22 novembre, 5 il 21, 4 il 20, 2 il 19, 1 il 18, 1 il 14, 1 il 3 settembre). e così il numero delle vittime siciliane sale a 7.162.