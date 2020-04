Coronavirus, sette positivi alla Clinica Villa Maria Eleonora di Palermo: struttura in quarantena

Prosegue l’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, in Sicilia, i tamponi effettuati sono stati 24.857. Di questi – in base all’ultimo aggiornamento di martedì 7 aprile comunicato dalla Regione Siciliana ed in attesa del prossimo, nel pomeriggio – sono risultati positivi 2.097 (+51), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.859 persone (+44), 113 sono guarite (+5) e 125 decedute (+2). Degli attuali 1.859 positivi, 635 pazienti (-2) sono ricoverati, di cui 73 in terapia intensiva (-1), mentre 1.224 (+46) sono in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio, in quel di Palermo, è scoppiato un nuovo piccolo focolaio all’interno della Clinica Villa Maria Eleonora. Sei pazienti e un’infermiera, infatti, sono risultati positivi al COVID-19. E una donna di 72 anni, ricoverata presso la struttura dopo aver subito un’operazione di cardiochirugia, è stata trasportata presso il Covid Hospital di Partinico, finendo in Rianimazione in gravi condizioni.

Tutta la struttura è stata messa in quarantena, mentre l’Asp ha disposto tamponi per tutto il personale che dalla giornata di ieri si trova all’interno della clinica. Medici ed operatori che non erano di turno ieri, invece, sono stati post in quarantena obbligatoria a casa.