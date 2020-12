Coronavirus Palermo, torna in vigore il divieto di stazionare: Orlando pronto a firmare nuova ordinanza

Dal weekend tornerà in vigore il divieto di stazionare per le strade della città.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nelle prossime ore firmerà l’ordinanza legata proprio a tale restrizione. Rispetto alle precedenti disposizioni cambierà qualcosa: restano alterate le zone in cui sarà in vigore (quartieri del centro storico e nei quartieri Libertà e Politeama), ma dovrà essere rispettato dalle 11 alle 22. L’emergenza legata al diffondersi del Covid ha chiaramente messo in allerta l’Italia intera che, come ribadito a più riprese, dovrà trascorrere delle feste natalizie alternative. Nel frattempo sono arrivate le parole del primo cittadino in merito a tale decisione.

“Il provvedimento ha come scopo quello di ridurre al massimo i pericoli di assembramento. Abbiamo sospeso le decisioni sugli orari di lavoro dei negozi per discuterne con le associazione di categoria e rimodularli in modo tale da evitare assembramenti negli orari di punta”.

