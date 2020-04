Coronavirus, la rivelazione shock di Adebayor: “Non farò donazioni, con i miei soldi faccio ciò che voglio”

Parla Emmanuel Adebayor.

L’epidemia Coronavirus, in queste settimane, ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutto il mondo, dove purtroppo continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti. Il Governo, al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del Covid-19, ha adottato rigidi provvedimenti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati.

In attesa di scoprire se e come la stagione riprenderà, il mondo del calcio si è schierato in prima linea nella lotta contro il terribile virus proveniente dalla Cina. Diverse, infatti, sono state le donazioni e i gesti di solidarietà da parte di calciatori, allenatori, presidenti e società sportive. Deciso a non offrire aiuto a chi ne ha più bisogno, l’ex attaccante del Real Madrid, Emmanuel Adebayor.

Il calciatore togolese, attualmente impegnato nel campionato paraguaiano, consapevole dello sdegno che c’è nel suo paese per questa sua scelta, si è detto irremovibile: “Per quelli di voi che dicono che non faccio una donazione, sia chiaro, non faccio una donazione. E’ molto semplice. Sono sicuro che ci saranno persone che mi criticheranno per il fatto che non ho fatto una donazione a Lomé, ma con i miei soldi faccio quello che voglio e mangio quello che voglio“.

“Alcuni addirittura pensano che sia stato io a introdurre il virus a Lomé – ha raccontato –. È molto sfortunato, ma questo paese è così. Possono paragonarmi a Drogba, possono paragonarmi a Eto’o, ma sfortunatamente non lo sono. Sono Emmanuel Sheyi Adebayor e farò sempre ciò che voglio”, ha concluso il numero 25 del Club Olimpia.