Coronavirus Italia, il bollettino del 25 ottobre: 2.535 casi, 30 morti

I dati, aggiornati ad oggi lunedì 25 ottobre, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

Il tasso di positività salo all'1,1%, in aumento rispetto allo 0,9% di ieri. Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 16. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.579, rispetto a ieri sono 106 in più. Questi i dati diramati dal ministero della Salute.