Coronavirus Italia, il bollettino del 18 ottobre: 1.597 nuovi casi, 44 i morti

I dati, aggiornati ad oggi lunedì 18 ottobre, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in Italia. Nel nostro paese sono stati effettuati 219.878 tamponi e individuati 1.597 nuovi positivi al COVID-19, con il tasso di positività che si attesta allo 0,7 %. Gli attualmente positivi sono 76.363, 1.206 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 44 persone affette da Coronavirus per un totale di 131.585 decessi dall'inizio dell'epidemia.