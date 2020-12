Coronavirus Italia, il bollettino del 17 dicembre: 18.236 nuovi casi, + 683 i decessi

Sono 18.236 i nuovi casi di Coronavirus, e 683 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

Come si consueto, è stato diffuso intorno alle 17:00 il bollettino di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, con tutti i numeri inerenti all’epidemia di Coronavirus in Italia. In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.