Coronavirus, i dati del 2 settembre: salgono i positivi in Italia, +83 in Sicilia

I dati relativi al Coronavirus del 2 settembre 2020.

Salgono nuovamente i contagi in tutta Italia come confermato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati ben 1326 nuovi casi. Rispetto alla giornata del 1° settembre si sono registrati 348 casi in più, il totale al momento è di 271.515 unità. Sono stati accertati purtroppo ben sei decessi.

Attualmente positivi: 27.817

Deceduti: 35.497 (+6, +0,02%)

Dimessi/Guariti: 208.201 (+257, +0,12%)

Ricoverati: 1.546 (+59)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 109 (+2)

Tamponi: 8.828.868 (+102.959)

Totale casi: 271.515 (+1.326, +0,49%)

In Sicilia si sono registrati nella giornata odierna ben 83 nuovi casi, tra questi vi sono 26 migranti che si trovano già in quarantena. Numero alto di tamponi effettuati (5.627) con la percentuale di positivi che sale all’1,47% rispetto allo 0.78% di ieri.