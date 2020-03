Coronavirus, aeroporto Falcone-Borsellino: installati termoscanner per controllo temperatura

Termoscanner installati all’aeroporto Falcone-Borsellino.

All’aeroporto Falcone-Borsellino sono stati attivati i termoscanner, utili per rilevare la temperatura corporea dei vari passeggeri che si sono soffermati nella struttura palermitana. I dispositivi sono stati installati nella giornata odierna: due alle partenze e due agli arrivi. Nell’arco degli ultimi due mesi sono stati quasi centomila i passeggeri controllati attraverso i termometri a infrarossi, linea di difesa contro il propagarsi del Coronavirus. L’Usmaf di Palermo (sanità marittima e aerea) ha confermato che sono stati controllati i passeggeri di 942 voli e soltanto in cinque occasioni la temperatura rilevata è stato superiore a 37. In questi casi i soggetti sono stati trasportati in ospedale per il tampone, c’è stato anche un caso sospetto (lo scorso 26 marzo), poi rivelatosi negativo.

È inoltre utile ricordare che l’aeroporto di Palermo è operativo con due voli da e per Roma Fiumicino (Alitalia) e uno da e per Lampedusa (Dat). Le attività principali sono: voli umanitari (arrivo di viveri, farmaci oltre a mascherine, tute e attrezzature mediche) e voli atti a garantire il rientro dall’estero in Italia o dall’Italia al proprio paese d’origine.