Coronavirus, a Palermo distribuiti 7.150 euro in buoni spesa: l’iniziativa promossa dal centro commerciale Conca D’Oro

Prosegue l’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus.

Un momento complesso e drammatico che ha inevitabilmente sconvolto la quotidianità dei cittadini italiani e non solo. Un’emergenza che sta assumendo, inoltre, un’importante rilevanza sul piano sociale. Ragion per cui, sabato scorso, il Conca D’Oro di via Lanza di Scalea ha donato ben sessanta buoni spesa, da 50 euro l’uno, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Ma non solo; oggi, infatti, la campagna lanciata dal noto centro commerciale per le famiglie bisognose del quartiere San Filippo Neri ha raggiunto il risultato di 143 buoni distribuiti, per un totale di 7.150 euro.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno risposto alla nostra campagna solidale. Abbiamo ricevuto diversi attestati di stima e in molti hanno manifestato la volontà di dare un contributo al fianco del centro commerciale”, ha dichiarato il direttore del Conca D’Oro, Antonio Biagianti. “Non vogliamo fermarci qui, abbiamo deciso di organizzare un banco solidale. Il banco è già attivo ed è ben visibile nella piazza Centrale del Conca D’Oro. Chi può lascia pacchi di pasta, latte, prodotti di prima necessità. Chi ha bisogno, invece, prende quello che gli serve nel totale anonimato e nel rispetto della privacy. In questo momento così drammatico vogliamo consolidare i legami relazionali con il territorio”, ha concluso.

Per chi volesse contribuire alla campagna può scrivere a direzione@concadoropalermo.it oppure chiamare il numero di telefono 091.244355.