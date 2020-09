Coronavirus Sicilia, il bollettino del 6 settembre: rallenta la curva dei contagi ma diminuiscono i tamponi. I numeri a Palermo…

Sono trentasette i nuovi soggetti positivi al Covid-19 in Sicilia rispetto alla giornata precedente per quanto concerne domenica 6 settembre 2020.

I dati diramati nel corso del consueto bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute evidenziano un sensibile calo dell’incremento del numero dei contagiati nell’Isola. Ben 114 infatti erano stati i nuovi casi registrati ieri e tra i 37 nuovi soggetti contagiati sono compresi anche 8 migranti. Sono quindi ben 77 in meno i soggetti risultati positivi al tampone se si considerano le ultime 24 ore. Nettamente inferiore, però, anche il numero dei tamponi effettuati,2321 oggi contro i 5.273 eseguiti ieri. Sei i nuovi contagi accertati a Palermo, sette a Ragusa, sei a Siracusa, cinque a Catania, Agrigento e Trapani, tre a Messina e nessun nuovo positivo nelle province di Enna e Caltanissetta. Il computo dei pazienti ricoverati con sintomi è di 86, a cui vanno aggiunti anche 13 soggetti che si trovano in Terapia Intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare in Sicilia sono attualmente 1.235, i positivi ad oggi 1,334. Dall’avvio della pandemia in Sicilia si sono registrati 4.716 casi con 289 deceduti. In crescita il numero dei guariti per un totale di 3.093 ( 46 più di ieri).

