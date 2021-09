Coronavirus Sicilia, bollettino 17 settembre: 602 nuovi casi, ricoveri stazionari

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a giovedì 17 settembre 2021

Tornano ad aumentare le positività al coronavirus in Sicilia. E' di 602 il numero dei nuovi positivi al Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore. Processati 18.758 tamponi con il tasso di positività che scende al 3,2%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid-19 aggiornato a venerdì 17 settembre e diramato dal ministero della Salute. In 1.529 sono stati dichiarati guariti per un totale di 263.514. Le 16 vittime incluse nel report di oggi portano il numero complessivo a 6.673. Dalla Regione precisano però che cinque sono da ricondurre a ieri; 7 al 15 settembre; una al 14 settembre; una al 5 settembre; una al 25 agosto e una al 22 agosto.