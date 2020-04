Coronavirus, annullate attività di spettacolo al ‘Teatro Biondo’ di Palermo: info e dettagli sui rimborsi

Annullati, al Teatro Biondo di Palermo, tutti gli spettacoli per la stagione 2019/2020.

L’emergenza Coronavirus, che in queste settimane ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolare, in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti, seppur in leggero miglioramento, continua inevitabilmente a ripercuotersi nelle vite di ogni cittadino. Le norme istituzionali adottate dal Governo al fine di bloccare la diffusione del Covid-19, hanno avuto importanti ripercussioni anche su tutto il mondo del teatro, costretto a sospendere ogni spettacolo fino a data da destinarsi. Il Teatro Biondo di Palermo, dunque, attraverso una nota ufficiale, ha ricordato a tutti gli spettatori tale disposizione rievocando loro la possibilità di richiedere un rimborso, oppure, sostenere il teatro.

Di seguito, la nota in questione.

“Vogliamo ringraziarvi per la comprensione e la pazienza dimostrata nell’attesa di ricevere chiarimenti rispetto all’annullamento degli spettacoli in programma. Come da decreto, potete scegliere di richiedere un rimborso, oppure, come alcuni di voi hanno già fatto, di sostenere il teatro. In ogni caso ci auguriamo di ritrovarvi presto per poter condividere la nostra comune passione più uniti di prima.

Come richiedere il rimborso o sostenere il Teatro?

RIMBORSI TRAMITE VOUCHER

Le disposizioni del D.L. 17.3.2020, articolo 88, prevedono che i possessori di biglietti relativi agli spettacoli annullati a causa dei provvedimenti disposti per contrastare la diffusione del COVID 19, potranno chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la sostituzione con voucher di pari importo.

Chi intende avvalersi di tale opportunità, può inviare una mail a promozionale@teatrobiondo.it entro il 16 aprile 2020, allegando le scansioni o le foto ben visibili dei biglietti da sostituire o dei tagliandi di abbonamento o delle ricevute di pagamento di acquisti effettuati online. Nella mail è necessario specificare: nome, cognome e recapito telefonico.

I voucher potranno essere utilizzati entro un anno dalla data di emissione e saranno disponibili, previa comunicazione, entro 30 gg. dal termine della presentazione delle istanze.

SOSTEGNO AL TEATRO BIONDO

Il Teatro Biondo desidera ringraziare anticipatamente tutti coloro che, consapevoli della fragilità creata al settore dall’emergenza sanitaria in corso, sceglieranno di sostenerlo rinunciando al rimborso del biglietto o della quota di abbonamento. Per fare ciò, è sufficiente non chiedere la conversione del biglietto in voucher, dandone comunicazione a promozionale@teatrobiondo.it. In questo caso, sarà per l’istituzione un privilegio poter menzionare coloro che avranno sostenuto il Teatro, dando evidenza a tutti i nominativi (in forma esplicita o anonima) attraverso la pubblicazione di una “pagina d’onore” sul sito del Teatro”.