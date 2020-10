Catania, Salvini e la visita a Torre del Grifo: il leader della Lega in Sicilia per il processo, la foto con la maglia del club etneo…

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha visitato quest’oggi il centro sportivo di Torre del Grifo.

Come riporta l’edizione online de “La Repubblica”, l’ex Ministro dell’Interno si trova a Catania per l’udienza preliminare in programma sabato 3 ottobre che lo vedrà comparire davanti al Gup, Nunzio Sarpietro, per rispondere dell’accusa di sequestro di persona aggravato nei confronti dei 131 migranti a bordo della nave “Gregoretti” il 25 luglio del 2019, trattenuti per sei giorni sull’imbarcazione prima di sbarcare ad Augusta. Città etnea blindata e avvolta da un clima di tensione, il Prefetto Sammartino ha disposto l’impiego di 500 uomini delle forze dell’ordine per monitorare il Palazzo di Giustizia e le aree circostanti. Intanto Salvini documenta sul proprio account Twitter la giornata trascorsa nell’impianto sportivo polifunzionale mostrando sorridente la maglia del Catania ricevuta in omaggio per l’occasione.