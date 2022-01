Bassetti: “Nel calcio serve vaccinazione obbligatoria, no a tamponi continui”

Le dichiarazioni dell'infettivologo Matteo Bassetti a proposito del dilagare del Covid-19 nel calcio in Italia. Argomenti affrontati sono i continui tamponi e l'obbligo vaccinale

Il Covid-19 ha colpito duramente il calcio italiano in queste ultime settimane. In Serie A i numerosi contagi hanno costretto all'annullamento di alcune gare e hanno decimato diverse squadre, in B e C sono stati spostati interi turni di campionato. L'infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, soffermandosi sulla questione tamponi e vaccini obbligatori: