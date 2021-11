Argentina, follia in Huracán Las Heras-General Pico: sparatoria e match sospeso

Ecco cosa è accaduto nella sfida tra l'Huracán Las Heras e il Ferro de General Pico, match valido per la 30a giornata del Torneo Federal A

Scene davvero allucinanti quelle verificatesi in Argentina durante la sfida tra l'Huracán Las Heras e il Ferro de General Pico. La sfida valida per la 30a e ultima giornata del Torneo Federal A (terza divisione argentina) procedeva a favore dei padroni di casa per 3-1 quando all'improvviso ecco che accade l'inimmaginabile. Al 33' del secondo tempo sia i calciatori che i tifosi sugli spalti hanno iniziato a udire degli spari e di conseguenza hanno cercato riparo per evitare il peggio. Uno dei proiettili vaganti ha colpito di striscio la spalla del tecnico ospite, Mauricio Romero, che è stato trasportato rapidamente all'ospedale Carrillo di Las Heras.