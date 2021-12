Serie C-Girone C, Catania-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Va in scena il Derby di Sicilia: Catania e Palermo si affrontano nel match valido per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C

88° 16:15 - 12 dic Cambio in casa Catania: out Rosaia, in Albertini 86° 16:14 - 12 dic Cambio in casa Palermo: out Accardi, dentro Fella 16:14 - 12 dic Ammonizione anche per Gregorio Luperini a cause delle reiterate proteste 16:13 - 12 dic Giallo per Luca Moro per essersi tolto la maglia dopo il goal del raddoppio 16:13 - 12 dic Gol pazzesco del bomber del Catania che dopo aver messo a sedere Crivello e Marconi ha purgato Pelagotti. Goal da attaccante di razza 85° 16:11 - 12 dic Luca Moro raddoppia per il Catania 85° 16:11 - 12 dic Pronto ad entrare Giuseppe Fella 83° 16:09 - 12 dic Calcio di punizione per il Catania, fallo di Luperini commesso su Rosaia. I rossoblu ripartono con il possesso del pallone 82° 16:08 - 12 dic Cartellino giallo per Soleri e Monteagudo. Si sono scaldati gli animi allo stadio "Angelo Massimino" 80° 16:06 - 12 dic Cartellino rosso per Alberto Almici che ha strattonato un raccattapalle per cercare di velocizzare la ripresa del gioco 78° 16:06 - 12 dic Occasione Palermo con il tocco morbido di Silipo che non trova la deviazione aerea di Luperini 77° 16:03 - 12 dic Calcio d'angolo per il Catania che può così rifiatare 75° 16:01 - 12 dic Il Catania sfiora il raddoppio con una conclusione tagliente di Calapai che non trova una deviazione di un compagno all'interno dell'area di rigore del Palermo 74° 16:00 - 12 dic Squillo rosanero con una conclusione di Crivello intercettata centrale dall'estremo difensore del Catania 73° 15:59 - 12 dic Giacomo Filippi invita alla calma, il Palermo dopo l'espulsione di Russini ha alzato vistosamente il proprio baricentro 71° 15:56 - 12 dic Un cambio per parte: in casa Catania Zanchi per Biondi, tra le file rosanero Floriano per Valente 70° 15:57 - 12 dic Occasione Palermo: dopo una mischia dentro l'area di rigore Soleri trova la respinta di Stancampiano. L'arbitro ferma tutto per offside segnalato dal guardialinee 15:54 - 12 dic 23 minuti al triplice fischio, il parziale è ancora di uno a zero per i padroni di casa 66° 15:53 - 12 dic Cartellino rosso per Russini per un'entrata scomposta su Matteo Brunori. La compagine di Baldini resta in dieci uomini 65° 15:52 - 12 dic Provenzano imbuca per Moro. Attenta la lettura di Pelagotti che evita in uscita che il tapin del bomber rossoblu 64° 15:49 - 12 dic Doppio cambio in casa Catania: in Provenzano e Izco, out Greco e Maldonado 61° 15:47 - 12 dic Occasione per il Palermo: Soleri di mezza rovesciata non trova la porta dopo l'assist di Almici 59° 15:45 - 12 dic Cartellino giallo per Russini che ha commesso fallo sul capitano del Palermo De Rose nel cerchio di centrocampo 58° 15:44 - 12 dic Sugli sviluppi del corner, Monteagudo di testa non trova lo specchio della porta 57° 15:43 - 12 dic Calcio d'angolo per il Catania 15:43 - 12 dic Gregorio Luperini ha preso il posto di Dall'Oglio nella linea di centrocampo a quattro. Accardi è adesso chiamato a svolgere la mansione di Buttaro sul centro destra del terzetto difensivo e Almici ha preso, di fatto, il posto di Accardi sulla corsia di destra 55° 15:41 - 12 dic Doppio cambio in casa Palermo: in Luperini e Almici, out Dall'Oglio e Buttaro 54° 15:40 - 12 dic Silipo si è accentrato e ha provato a sorprendere Stancampiano sul suo palo. Nulla di fatto, ma l'ingresso in campo del talento scuola Roma ha dato estro e velocità alla manovra del Palermo 53° 15:39 - 12 dic Si prepara ad entrare Alberto Almici tra le file rosanero 52° 15:38 - 12 dic Cartellino giallo per Andrea Accardi che ha steso Russini sulla corsia di destra 50° 15:37 - 12 dic Squadre molto lunghe, capovolgimenti di fronte continui 48° 15:34 - 12 dic Soleri arpiona il pallone nell'area di rigore del Catania e viene successivamente steso. Per il direttore di gara non c'è nulla 46° 15:32 - 12 dic E' iniziato il secondo tempo del derby di Sicilia 46 15:32 - 12 dic Filippi cambia dunque il proprio assetto tattico: da un 3-5-2 a un 3-4-1-2 46° 15:31 - 12 dic In casa Palermo fuori Odjer e dentro Silipo. Per il Catania dentro Ercolani per Claiton 15:30 - 12 dic Sta per ripartire il match allo stadio "Angelo Massimino", le squadre rientrano sul terreno di gioco 15:17 - 12 dic Termina qui la prima frazione di gioco: si va negli spogliatoi sul risultato di uno a zero per il Catania. Rete di Luca Moro da calcio di rigore 46° 15:17 - 12 dic Russini si invola verso la porta di Pelagotti e con la sua conclusione sfiora il palo 45° 15:16 - 12 dic Un minuto di recupero 44° 15:15 - 12 dic Calcio di punizione per il Catania in zona nevralgica a causa di un fallo commesso da Andrea Accardi ai danni di Luca Moro 42° 15:14 - 12 dic Squillo Catania: Biondi si mette in proprio e decide di effettuare una serpentina che lo porta fino alla conclusione direzione porta difesa da Pelagotti. Determinante la risposta dell'ex portiere dell'Empoli che ha evitato che il Catania potesse raddoppiare anche sul secondo tiro di Greco 40° 15:11 - 12 dic Tiro cross pericoloso dell'attaccante del Palermo Matteo Brunori che non trova un tapin di un compagno all'intero dell'area di rigore del Catania 36° 15:06 - 12 dic Odjer ci prova dalla distanza, palla che si spegne alta sopra la traversa 34° 15:07 - 12 dic Botta e risposta: il Catania torna arrembante in avanti, sponda di Moro e conclusione di Russini che sfiora il palo difeso da Pelagotti 33° 15:05 - 12 dic Sugli sviluppi del precedente calcio di punizione, cartellino giallo per Claiton 33° 15:04 - 12 dic Calcio di punizione per il Palermo da zona pericolosa. Batte a giro Dall'Oglio, la sfera viene intercettata da Stancampiano 32° 15:02 - 12 dic Dopo un cross di Accardi e una spizzata di Odjer, il portiere del Catania anticipa il tapin di Brunori. Si resta sull'uno a zero per i padroni di casa 30° 15:01 - 12 dic Chiusura provvidenziale di Accardi che con un colpo di testa evita che la sfera finisca tra i piedi di Pinto che avrebbe potuto calciare indisturbato verso la porta difesa da Pelagotti 29° 14:58 - 12 dic Il match riprende con il possesso palla del Catania 28° 14:58 - 12 dic Gioco fermo: un tifoso del Catania ha accusato un malore in curva nord, i calciatori si sono fermati 27° 14:57 - 12 dic Al ventiquattresimo minuto di gioco è dunque cambiato il parziale di gioco allo stadio "Angelo Massimino", Catania in vantaggio grazie alla firma dal dischetto di Luca Moro 25° 14:55 - 12 dic Freddissimo Luca Moro che ha spiazzato Pelagotti calciando alla sua destra 24° 14:54 - 12 dic Luca Moro porta in vantaggio il Catania spiazzando Pelagotti dal dischetto 24° 14:54 - 12 dic Cartellino giallo per Pinto 23° 14:53 - 12 dic Il direttore di gara ha fischiato dopo un atterramento di Biondi da parte di Odjer che ha steso il calciatore rossoblu da dietro 22° 14:52 - 12 dic CALCIO DI RIGORE CATANIA 21° 14:52 - 12 dic Sugli sviluppi del calcio di punizione battuto dagli etnei, Dall'Oglio si impegna e riesce ad evitare l'assegnazione del calcio d'angolo per i padroni di casa. Si ripartirà dal rinvio di Pelagotti 20° 15:11 - 12 dic Cartellino giallo per Francesco De Rose che ha steso Greco in zona nevralgica 18° 14:48 - 12 dic Al diciottesimo minuto di gioco, il parziale presso lo stadio "Angelo Massimino" è ancora di zero a zero 16° 14:47 - 12 dic Russini fa tutto da solo e si autolancia verso l'area di rigore del Palermo. Una leggera trattenuta di Marconi ha impedito al calciatore rossoblu di accedere in zona pericolosa 14° 14:44 - 12 dic Filippi chiede una spinta maggiore dal lato di Accardi. Il tecnico rosanero è comunque più tranquillo dopo la partenza in negativo di De Rose e compagni che adesso stanno gestendo il possesso palla 9° 14:40 - 12 dic Partenza in forcing del Catania di Baldini, i rosanero provano adesso ad alzare il proprio baricentro 6° 14:36 - 12 dic Calapai di testa prova ad impensierire l'estremo difensore rosanero, nulla di fatto 4° 14:34 - 12 dic Il Catania ha pienamente controllo del pallino del gioco, rosanero schiacciati nella propria metà campo 3° 14:34 - 12 dic Gli uomini di Baldini premono il piede sull'acceleratore: provvidenziale la chiusura di De Rose su Greco nell'area di Pelagotti 1° 14:32 - 12 dic Subito contrasto pericoloso nell'area di rigore del Palermo: Crivello ferma Moro non badando alla forma, per il direttore di gara non c'è nulla 14:31 - 12 dic E' iniziato il derby di Sicilia! 14.30 14:30 - 12 dic Il Palermo di Filippi attaccherà da destra verso sinistra 14.29 14:29 - 12 dic Catania in completo rossoblu, Palermo in total white 14:28 - 12 dic Catania e Palermo stanno facendo il loro ingresso in campo presso lo stadio "Angelo Massimino". Ultimi sgoccioli e sarà derby di Sicilia! 13:56 - 12 dic Alle ore 14.30 lo start del derby di Sicilia 13.30 13:56 - 12 dic CATANIA: 12 Stancampiano, 3 Claiton (cap.), 4 Maldonado, 8 Rosaia, 10 Biondi, 15 Greco, 18 Monteagudo, 19 Pinto, 20 Russini, 24 Moro, 26 Calapai. A disposizione: 1 Sala, 2 Pino, 5 Provenzano, 6 Ercolani, 7 Russotto, 13 Izco, 14 Piccolo, 16 Albertini, 21 Ropolo, 23 Cataldi, 25 Sipos, Zanchi. Allenatore: Baldini. PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 6 Crivello; 4 Accardi, 11 Dall'Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 27 Soleri, 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 79 Lancini, 33 Perrotta, 54 Peretti, 77 Doda, 29 Almici, 17 Luperini, 7 Floriano, 10 Silipo, 23 Fella. Allenatore: Filippi. Arbitro: Rutella (Enna). Assistenti: Belsanti (Bari) - Politi (Lecce). Quarto ufficiale: Monaldi (Macerata). 13.20 13:20 - 12 dic A breve le formazioni ufficiali del match valevole per la 18a giornata del Girone C di Serie C 13.16 13:17 - 12 dic Alle ore 14.30 al "Massimino" di Catania andrà in scena il derby di Sicilia che vedrà protagonisti rossazzurri e Palermo

Tutto pronto per Catania-Palermo.

Alle ore 14.30 gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine etnea nella gara valida per la 18a giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

