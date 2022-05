Playoff Serie C, Palermo-Feralpisalò: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Palermo-Feralpisalò: match valido per il ritorno delle final four dei playoff di Serie C. I rosa partono dalLO 0-3 della gara d'andata

Mediagol ⚽️

Palermo 0-0 Feralpisalò

18' 20:51 - 29 mag Conclusione dalla distanza di Carraro, con una deviazione che rischia di ingannare Massolo, attento a respingere 15' 20:48 - 29 mag Pericoloso Damiani, che da posizione defilata impegna De Lucia, palla in calcio d'angolo 12' 20:45 - 29 mag Qualche problema per Buttaro che è alle prese con un taglio nella zona dell'occhio destro. Palermo momentaneamente in dieci uomini 10' 20:44 - 29 mag Fa paura Soleri nell'area della FeralpiSalò, colpendo in mischia e prendendo quasi in contro tempo la difesa avversaria. Presa sicura per De Lucia 9' 20:42 - 29 mag Primo cartellino giallo della gara per l'ex Eros Pisano, che atterra Soleri nella zona di centrocampo 5' 20:39 - 29 mag Ancora la FeralpiSalò che parte col piede sull'acceleratore e impensierisce ancora Massolo grazie alla conclusione di Guerra, attento l'estremo difensore rosanero 4' 20:37 - 29 mag Hergheligiu chiude una bella azione manovrata della FeralpiSalò impegnando Massolo con una gran conclusione dal limite dell'area 20:33 - 29 mag Comincia Palermo-FeralpiSalò! I rosanero attaccheranno nel primo tempo verso la curva nord. 20:36 - 29 mag Le squadre scendono in campo! "Renzo Barbera" gremito per caricare il Palermo. Terzo sold out consecutivo per l'impianto di Viale del Fante, con 35.000 tifosi sugli spalti. 19:45 - 29 mag FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 33 Perrotta, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 4 Accardi, 7 Floriano, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini. FERALPISALÒ: 33 De Lucia, 2 Bergonzi, 5 Pisano, 7 Di Molfetta, 11 Spagnoli, 13 Legati (cap.), 17 Guerra, 19 Corrado, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 28 Balestrero. A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 9 Miracoli, 10 Corradi, 15 Farabegoli, 16 Khadim, 18 Cristini, 20 Luppi, 26 Siligardi, 29 Damonte, 30 Castorani, 31 Salines. Allenatore: Vecchi. DIREZIONE DI GARA Arbitro: Feliciani (Teramo). Assistenti: Politi (Lecce) - Miniutti (Maniago). Quarto Ufficiale: Maranesi (Ciampino). VAR: Fabbri (Ravenna). AVAR: Cecconi (Empoli).

Tutto pronto per Palermo-Feralpisalò.

Alle ore 20.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Feralpisalò nella gara di ritorno valida per le final four dei playoff di Serie C. Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

COMMENTI POST PARTITA:

Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri amici sportivi di Mediagol.it Entra nella nostra community (clicca qui)

Abbiamo anche una community su Telegram. Clicca qui per entrare: https://t.me/palermoclub