Venezia-Palermo, Mignani: “Possiamo fare l’impresa, ci crediamo. Mio futuro…”

Clima playoff meraviglioso, atmosfera al Barbera incredibile. Da pelle d’oca e percepisci la spinta della gente. Dobbiamo voler raggiungere l’obiettivo più degli altri. La posta in palio è molto alta, la A e tutti vogliono conquistarla. Siamo pronti a combattere e provare fare uno step in più per arrivare in finale. Ultima partita sulla panchina del Palermo? Siamo professionisti, non ho certezza su quello che sarà il mio futuro. Ma in questo momento non è giusto pensare a questo, bisogna concentrarsi sulla partita. Inutile parlare di futuro. Questa è una società di un certo tipo, forte, organizzata. In un modo o nell’altro il Palermo arriverà in A, non so quando. Chiunque allenerà il Palermo sarà un privilegiato