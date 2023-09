LIVE Venezia-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Sinceramente per quello che ho visto col Cosenza c’è grande rammarico, abbiamo portato molti palloni nella loro area, le loro occasioni nascono da errori nostri, in appoggio e in uscita. Idem sul loro gol, abbiamo subito per colpa nostra una situazione su cui lavoreremo. Dispiace per l’atmosfera che si era creata e per come ci ha trascinato il pubblico. Abbiamo analizzato anche la fase di possesso, sulle zone in cui creare densità ed attaccare con più cattiveria decisione e precisione. La prestazione meritava un risultato diverso e soprattutto perderla ci ha fatto molto male. Contro Ascoli e Cosenza potevano essere due pareggi per lo sviluppo del match, al saldo vincendone una abbiamo fatto un punto in più"