LIVE Ternana-Palermo, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Incisività? Dobbiamo migliorare per prendere la porta avversaria per fare gol. Sulla velocità, se l'avversario ce lo permette io credo che siamo anche abbastanza veloci. Brunori? Io lo vedo abbastanza bene, in ogni gara ha tirato in porta e cercato il gol, per adesso magari non è stato sfortunato. Di Mariano? Sta crescendo tanto a livello di condizione, lui è uno di quelli che nel mercato ha lavorato fisicamente ma non era magari sereno e libero mentalmente. Adesso sta trovando la giusta condizione e con ogni probabilità arriverà anche la condizione mentale giusta per essere sereno sotto porta e fare gol”