LIVE Taranto-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"Accardi? Andrea dovrebbe rientrare in gruppo in modo parziale a metà della prossima settimana. Ragion per cui, direi che entro 10 giorni sarà a pieno regime. Giron e Valente insieme? Un'ipotesi che non è da scartare, anche perchè Nicola è ambidestro e può giocare di conseguenza in entrambe le fasce. Vedremo se capiterà dall'inizio o magari a partita in corso. Prevedere le mosse è impossibile, dipenderà da come si metterà la partita".