LIVE RITIRO PALERMO, la conferenza stampa di Soleri: segui la diretta

"Noi crediamo molto in quello che ci dice il mister, secondo me attraverso il lavoro e con tutte le cose che proviamo dobbiamo sognare di raggiungere il nostro obiettivo. La Serie A ce la meritiamo noi, così come tutta la città di Palermo. Gol con l’Entella ai playoff? È stato un momento bellissimo, c’era un po’ di sconforto. Lo stadio ci ha creduto e anche noi in campo, in quel gol ho sentito un esplosione di emozioni. I playoff sono stati per tutti uni dei momenti più belli della nostra vita"