LIVE Ritiro Palermo, la conferenza stampa di Samuele Massolo: segui la diretta

"Obiettivi? Vedendo l'ossatura della squadra possiamo competere per obiettivi importanti, il Girone C è quello più difficile, una sorta di B2. Ci sarà da combattere, ma noi cercheremo di fare il meglio. Nikita Contini? Avevamo un bellissimo rapporto, ora è a Napoli. E' uno dei portieri più forti con cui mi sono allenato e spero possa esordire in A. Non l'ho ancora sentito, ma sono sicuro che ci sentiremo".