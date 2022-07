LIVE RITIRO PALERMO, la conferenza stampa di Marconi: segui la diretta

“Io non faccio proclami poiché non ho certo l'esperienza del mister. La scoppola di ieri può essere positiva per cercare di alzare ancora il livello di attenzione, è stato un campanello d'avviso sul piano mentale per capire che dobbiamo lavorare di più e meglio. Poco entusiasmo in qualcuno di noi? Se il mister ha detto una cosa del genere l’ho vista nei nostri occhi. Non basta schioccare le dita, la magia si ricostruisce ricreando un gruppo, siamo un cantiere aperto ed è troppo presto per qualsiasi valutazione. Baldini, i dirigenti e lo staff sanno perfettamente cosa è meglio per la squadra. Non fossimo stati uniti dopo una gara come quella di ieri ci saremmo mandati tutti a quel paese, inveve abbiamo serenamente analizzato cosa non è andato e fatto insieme le giuste considerazioni sulla nostra prova”