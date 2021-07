LIVE Ritiro Palermo, la conferenza stampa di Giuseppe Fella: segui la diretta

"Perchè ho scelto Palermo? Per il blasone prima di tutto, poi mi è piaciuto come i rosanero hanno affrontato l'Avellino nel ritorno dei playoff. Il mio gol al Barbera? Fare gol in uno stadio storico come il Barbera è stato fantastico, ora giocare con questa maglia addosso mi emoziona tantissimo e non vedo l'ora che inizia il campionato. Questa è la piazza giusta per consacrarmi definitivamente e di conseguenza fare il salto di qualità. La pressione ci deve sempre essere, a me piace e devo dire che mi carica tanto soprattutto quando lo stadio è pieno".