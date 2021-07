LIVE Ritiro Palermo, la conferenza stampa di Francesco De Rose: segui la diretta

"La squadra quando arrivai era giù di morale, ho cercato di portare un po' di entusiasmo e allegria e pian piano siamo riusciti a risalire la china. Il Palermo non deve stare in queste categorie, abbiamo fatto il massimo e alla fine abbiamo perso. Venderemo cara la pelle. Luperini? Più si gioca insieme più si affina il rapporto, chi gioca e chi giocherà si farà comunque trovare pronto. Soprannome Ciccio Polpaccio? Deriva dalla grandezza proprio dei polpacci. Gol? Non sono stato fortunato in questo, la mia intenzione è quella di portare il Palermo in alto e non importa se segno o meno".