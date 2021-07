LIVE Ritiro Palermo, la conferenza stampa di Edoardo Soleri: segui la diretta

"Il Girone C è molto difficile con tante squadre importanti, non saprei quale tra tutte potrebbe darci fastidio. La mia caratteristica migliore? Credo sia il gioco aereo, la voglia di giocare per la squadra, devo essere più cattivo sotto porta e di conseguenza più egoista. Penso che sia presto per dare un giudizio perché abbiamo fatto una sola amichevole, credo che da qui alle fine faremo sempre passi in avanti per arrivare al meglio all'inizio del campionato. Girone B e Girone C sono diversi, non sempre partire da favoriti è una cosa positiva, perché alla fine l'anno scorso non è servito. Quest'anno dobbiamo partire forti senza farci prendere troppo dalla pressione, daremo tutto per dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi".