LIVE Ritiro Palermo, la conferenza stampa di Alessio Buttaro: segui la diretta

"In Primavera ho giocato in diversi ruoli, sono un calciatore molto duttile. Il Palermo ha creduto molto su di me e cercherò di ricompensare la loro fiducia dando il massimo in campo. Ho giocato spesso anche da terzino, la cosa importante è sapersi adattare a determinate situazioni per cercare di esprimere le proprie potenzialità al massimo. Sono molto contento di saper giocare in diverse zone del campo".