LIVE RITIRO MANCHESTER, Dario Mirri in conferenza stampa: segui la diretta

"L'integrazione City richiede tanta responsabilità. Abbiamo tutto per poter andare avanti, competenze, know-how e anche potere economico. Il CFG segue tutto il calcio mondiale, tutto questo va adeguato a quello che siamo noi. Il sogno è la Serie A, quando ci arriveremo non si sa. La Serie B è difficilissima, quando parlo con amici dico che il tema non è chi va in Serie A ma chi andrà in Serie C. Faccio fatica a trovare quattro squadre che retrocederanno. Ci vuole tempo e dispiace ripetere le stesse cose. Non voglio prendere in giro nessuno, non è da me che ho nel cuore i tifosi e la città. Oggi non ci manca nulla per vincere, da Mirri a Gardini, dipende solo dalla nostra fame di risultati"