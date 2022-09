LIVE Reggina-Palermo, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Calciomercato? E' stato un bellissimo mercato di completamento per portare valore alla nostra rosa che era già un organico che aveva fatto bene in Serie C e che andava consolidato con giocatori di qualità. Ringrazio i direttori per quello che hanno fatto. Ci vorrà del tempo per assemblare il tutto, i giocatori sono arrivati scaglionati nel tempo e bisogna capire che tipo di abitudini hanno. Il lavoro che è stato fatto darà i suoi frutti nel tempo"