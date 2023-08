LIVE Reggiana-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Le partite perfette non esistono, ci sono anche gli avversari ovvero Cagliari e Bari. Potevamo fare meglio, primo tempo combattuto, equilibrato. Ammonizione netta di Nasti. Qualche rischio dobbiamo anche accettarlo, era la prima di campionato contro una squadra che ha potenzialità. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene e creato le occasioni per vincerla. In inferiorità era difficile passare dentro, non c’erano spazi. Abbiamo sbagliato tre gol davanti la porta. Mi sono rotto le scatole, ogni cosa viene giudicata in maniera estrema. Negli ultimi 50 anni il Palermo ha vinto solo due volte in serie B, nemmeno quando era una squadra importante. Godetevi il percorso, date modo di lavorare. C’è la volontà di lottare, non si può estremizzare tutto.