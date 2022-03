LIVE Potenza-Palermo, la conferenza stampa di Baldini: segui la diretta

"Non ho nulla da nascondere, posso dare la formazione. Massolo in porta, a destra gioca Doda, sorpresa per voi ma non per me, perchè è da una quindicina di giorni che questo ragazzo si è impegnato ed è cresciuto molto non giocando mai. A Catanzaro è stato obbligato a giocare, domani la forza gliela darà l'aspetto tattico. Lancini e Marconi al centro, Giron a sinistra. De Rose e Dall'Oglio in mezzo al campo. In avanti Felici, Luperini, Valente e Brunori. Ho visto che la voglia c'è. Mi auguro che ci siano anche le gambe, ma credo di si"