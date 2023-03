LIVE Pisa-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Graves e Sala? Li vogliamo recuperare per il Cittadella, sono recuperi che avremo per la prossima partita. Contro il Pisa non ci saranno. Oggi abbiamo svolto un allenamento tattico non lungo perché giocando 36 ore fa i ragazzi stanno ancora recuperando. Quelli che verranno con me saranno pronti a giocare. Lo stesso Verre ha lavorato bene ed è pienamente recuperato. Ci stiamo preparando al meglio con i giocatori disponibili. Pochi gol? Andiamo ad occupare meglio l'area, portiamo molti più palloni in area. La strada è quella giusta, bisogna perseverare su questo tipo di lavoro. Bisogna creare i presupposti per fare gol e sono sicuro che arriveranno. Brunori? È troppo importante per noi, contro la Ternana è stato sostituito perché ho visto bene Tutino. Ha legato il gioco e ha calciato verso la porta, gli ho abbinato Soleri perché è un giocatore fisico. Con l'ingresso di Vido abbiamo schiacciato la Ternana e creato i presupposti per andarla a vincere. Siamo arrivati ad un centimetro dal vincerla, questo perché abbiamo allargato il campo dei titolari. Per quanto riguarda Brunori, per me la continuità è fondamentale"