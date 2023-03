LIVE Parma-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Stesso arbitro di Cittadella? Non ho alcun problema, è un ottimo arbitro. Mi fa piacere che mi sia stato riconosciuto l'andamento delle cose e ho la possibilità di accompagnare la squadra in panchina. Brunori è il nostro capitano, è un plus e io devo rispettare il percorso di reintegro. La valutazione deve essere ampia e profonda. Non tutti i giocatori sono uguali, ma bisogna rispettare determinate situazioni. La non titolarità per me non esiste, la percezione e la consapevolezza che Matteo sia importante è chiara. Gol presi? Meglio prevenire che curare, anche quando curi in ritardo meglio sempre curare che non curare. Non dobbiamo prendere gol all'inizio come ci è capitato e siamo stati bravi a recuperare diverse partite. È un’annata particolare, lo vediamo anche dalle defezioni. Siamo stati reattivi e questa è diventata una forza. Se voglaimo crescere non possiamo regalare gol agli avversari nei minuti iniziali"