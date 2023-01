LIVE Palermo, Valerio Verre si presenta: segui la conferenza stampa

“I ragazzi sono fantastici e fortissimi come giocatori, l’hanno dimostrato anche con l’Ascoli. Rischi di perderla quella partita, in un clima caldo, se non hai gli attributi. Vuol dire che la squadra ha gli attributi. Se non hai carattere non vai da nessuna parte. I ragazzi sono bravi in tutti i reparti, non solo a centrocampo. La trattativa? Quando ho letto che era fatta non avevo mai parlato concretamente del contratto, della formula. Ero sorpreso. Hanno parlato prima le società, ma c’erano le partite di mezzo ed era giusto pensare prima alle partite. Alla Samp faccio il mio in bocca al lupo”