LIVE Palermo-Sudtirol, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“I nazionali? Nedelcearu e Saric stanno bene, Ionut l'ho trovato benissimo, ma aveva un percorso più lineare. Sono felice per Dario che ha fatto il suo esordio in nazionale. E' arrivato stanco per via di un ritardo del volo, ma sarà dei nostri: ha fatto rifinitura e sarà arruolabile, ma ho fatto delle riflessioni. Damiani è un calciatore fantastico e fa parte di un pacchetto di centrocampo ben assortito. Mi piace molto. Broh? Lo abbiamo recuperato e ringrazio lo staff, sembrava dovesse stare fuori più a lungo. E' pienamente recuperato, ma daremo un minutaggio nel tempo. Per me sono tutti titolari, ho una rosa di 29 giocatori e per me chi gioca anche solo 20 minuti è importantissimo. Il calcio è cambiato con i cinque cambi”