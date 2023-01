LIVE Palermo, Simon Graves si presenta: segui la conferenza stampa

"Penso che Palermo è per me una sfida importantissima e devo dare il 100% è un orgoglio per me essere qui e far parte di un club così ambizioso con alle spalle una società top come il City Football Group. Il mio sogno è giocare per la nazionale, Palermo ne ha portati tanti giocatori nelle rispettive selezioni. Per me è un orgoglio essere paragonato a Kjaer ma voglio fare la mia carriera e creare in futuro anche con la nazionale danese. In questi primi mesi ciò che voglio fare è adattarmi al calcio e alla cultura italiana. Puyol è il calciatore al quale più i ispiro oltre che i calciatori della mia nazione"