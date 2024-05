Mignani: “Playoff altro campionato, Gomes-Cecca ok. Barbera pieno un vantaggio”

"Credo di essere totalmente assorbito in quello che rappresenta per il Palermo questa partita, ho pari emozioni di un tifoso del Palermo. So che per tutta la città e la società è una gara importantissima, passa in secondo piano il resto. Il 'Barbera' pieno? Giocare in casa è un vantaggio per tanti motivi. Il pubblico starà vicino alla squadra perché i tifosi amano questa squadra, mi auguro sia un beneficio per i ragazzi. I tifosi non scendono in campo, ma quando ti abbraccia e ti spinge è come se lo facesse. Ci fa piacere sapere che lo stadio sarà pieno, ci aiuteranno a superare questo turno"