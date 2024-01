LIVE Palermo, Salim Diakité si presenta: segui la conferenza stampa

"Questa squadra può andare in Serie A? Perché no! Una squadra come il Palermo ti può fare male in tutti i momenti, anche quando pensi di poter gestire la partita questa squadra ti può fare male. Mi sono trovato benissimo nella Ternana e per questo ringrazio la società e i tifosi. Sono cresciuto e per me era il momento di fare un salto e l'ho fatto dove ritengo sia opportuno"