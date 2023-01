LIVE Palermo, Renzo Orihuela si presenta: segui la conferenza stampa

“L’Uruguay ha grande tradizione di difensori centrali, il mio idolo resta Sergio Ramos ma ammiro molto i connazionali Rajuco, Jimenez e Godin. Sicuramene è una decisione che spettava al mio agente, io sono stato ad aspettare per capire quale sarebbe stato il mio futuro. Ma appena si è presentata la possibilità di venire a Palermo non ho avuto dubbi. Ero piccolo quando il Palermo giocava in A ma ricordo molto bene che grandi campioni hanno vestito questa maglia. Sono cosciente e consapevole di essere arrivato in un club dalla grande tradizione calcistica, questo aumenta la mia determinazione e la voglia di fare bene in questa piazza. Sono contento di essere qui”