LIVE Palermo, Pigliacelli si presenta: segui la conferenza stampa

"Caratteristiche? Io mi metto a disposizione. Se la squadra ha bisogno di impostare dal basso, mi renderò disponibile. Mi metto a disposizione del mister e credo che questa sia una grande qualità. Ho trovato un gruppo eccezionale che ha una carica e che trasmette emozione. Non si può che lavorare bene, seguendo le indicazioni del mister. Io cerco sempre di mettermi a disposizione, penso di essere un portiere moderno ma sempre seguendo l'esigenze del mister. Certe volte sento parlare di pazzia dopo la mia uscita a Frosinone, ma io in quel momento ho pensato potesse essere un aiuto e stavamo infatti per far gol. Se è una cosa che aiuta la squadra proverò a farlo. Negli ultimi cinque anni è diventata un crescendo questa mia abilità, io do il massimo per aiutare la squadra ed il mister"