LIVE Palermo, Pierozzi si presenta: segui la conferenza stampa

“La concorrenza è alla base del miglioramento. Buttaro e Mateju stanno meritando di giocare ma io sono convinto di potermi ritagliare il mio spazio e non vedo l'ora di far vedere che contributo posso dare alla squadra. L'obiettivo di tutti i ragazzi giovani come me è quello di arrivare in stadi del genere e non me lo sarei mai aspettato di arrivare così presto in una piazza così. In TV non si capisce bene quanto il Barbera possa aiutarci durante le partite casalinghe. Sono grato di giocare qua"