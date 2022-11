LIVE Palermo-Parma, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Ho portato 25 giocatori in ritiro, ho gestito due/tre situazioni in settimana che sono rientrate. Ma ho scelto di portare comunque due calciatori di movimento in più del solito. Di Mariano ha avuto un’infiammazione, ieri si è allenato bene ed è stato reintegrato in gruppo, ha fatto anche tutta la rifinitura. Gomes aveva un piccolo sovraccarico al polpaccio dopo Modena, ma anche lui ha svolto la rifinitura. Buttaro è tornato ad allenarsi regolarmente”