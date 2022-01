LIVE Palermo-Monterosi, la conferenza stampa di mister Baldini: segui la diretta

"Sensazioni? Positive, c'è voglia di dimostrare chi siamo ed il nostro valore. Dopo tanti anni credo che a volte accadono le cose se uno ci crede. Io c'ho sempre sperato e il destino si è ricordato sempre delle persone quando viene messa passione. Ho spesso pensato che avrei meritato questa opportunità, il fatto di essere qua per me è un premio enorme per la mia vita. Mi auguro di non mollare un centimetro, di non farmi scoraggiare dalle difficoltà. Devo far capire alla squadra che rappresentiamo una città che ha un modo di vedere il calcio. Dobbiamo essere gratificati se un giorno questa gente ci batterà le mani. Non dobbiamo farci condizionare dal risultato. Voglio che facciamo come a Catanzaro, cercando di migliorare sul discorso del fraseggio arrivando in zona tiro con più incisività"