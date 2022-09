LIVE Palermo, Mateju si presenta: segui la conferenza stampa

"La gara con il Frosinone e la sua importanza per i tifosi? Sappiamo come sia sentita da tutta Palermo da quattro anni a questa parte. Noi dobbiamo affrontare la gara come se nulla fosse accaduto, ma sappiamo perfettamente l'importanza della sfida. Avvio di stagione? Le prime partite sono sempre un po' strane ed anche un po' difficili. Tanti giocatori nuovi. Dobbiamo essere tosti, aggressivi e compatti. Così come abbiamo fatto con il Genoa, stretti ed uniti"